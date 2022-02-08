Весна и лето — это те времена года, когда люди предпочитают отдыхать на водоемах. Многие для разнообразия отдыха приобретают моторное судно. Но не все заранее думают о том, что купить судно недостаточно, на него дополнительно необходимо оформить права, которые позволят исследовать водные артерии, не опасаясь водной полиции. Когда владельцы моторных суден узнают все нюансы процедуры оформления прав, то некоторые даже отказываются от своей затеи. Поскольку не у каждого есть время на длительную процедуру обучения, которая, помимо прочего, признается достаточно дорогостоящей.

Если вы хотите оформить права на моторное судно быстро, тогда обратитесь к услугам компании pravakupi. Мы поможем каждому получить желаемый документ всего за несколько дней, избавив от необходимости в долгом обучение и сдачи экзаменов.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Как оформить права на управление моторным судном?

Обязанности водной инспекции мало чем отличаются от обязанностей дорожной службы. Данная структура тоже проводит проверки на водоемах. Если же сотрудники водной полиции обнаружат, что моторным судном управляет человек, который не имеет специального документа на это, тогда они в обязательном порядке выпишут штраф, сумма которого довольно немаленькая.

В соответствии с законами нашей страны, оформить права на управление моторным судном может любой гражданин, достигший совершеннолетнего возраста. Сегодня это можно сделать одним из двух способов:

Обратиться в ГИМС. В данном случае придется пройти длительный этап обучения, сдать экзамены, собрать документы и справки. Купить права на моторное судно в компании pravakupi. Идеальный вариант для тех, у кого нет времени на обучение и желания сдавать экзамены.

Как купить права на моторное судно?

Купить удостоверение на управление моторным судном можно в компании pravakupi. Наша компания на протяжении длительного времени изготавливает законные права на любой вид транспорта. Множество клиентов уже оценили все преимущества сотрудничества с нами, о чем свидетельствует огромное количество положительных отзывов, с которыми можно ознакомиться прямо на сайте. Итак, каждый, кто обратится к услугам нашей компании, получает:

Законные права на моторное судно, которые изготовлены на официальном бланке со всеми необходимыми степенями защиты. Документ будет проходить по базе. Удостоверение на управление моторным судном изготавливается за несколько дней. Вы значительно экономите собственное время и сможете начать управление водным транспортом уже очень скоро. От вас требуется заполнить внимательно заявку на сайте компании. Все трудности, которые могут возникнуть во время оформления прав, сотрудники нашей компании возьмут на себя.

Покупка прав на моторное судно избавит вас ото всех трудностей, сэкономит ваше время. Стоимость наших услуг доступна для каждого. С нами вы получите возможность значительно сэкономить. Специалисты нашей компании берутся за решение даже самых сложных ситуаций и найдут наиболее оптимальный выход, чтобы оформить для вас удостоверение на управление моторным судном.

Сложности стандартной процедуры оформления прав на моторное судно

Стандартный процесс получения удостоверения на управление моторным судном предполагает обращение к ГИМС и обязательное обучение. Курсы в образовательном учреждении связаны с рядом затруднений:

Не всегда образовательная организация находится рядом с домом. Курсы же проходят несколько раз в неделю, вам придется тратить свое время не только на сам процесс обучения, но и на дорогу. Могут начаться проблемы на работе, поскольку не каждый работодатель спокойно будет отпускать сотрудника на курсы. Иногда обучение растягивается до полугода, из-за чего приходится вносить изменения в планы и корректировку в образ жизни. Ни одно учебное заведение не даст гарантии того, что после обучения удастся сдать экзамен с первого раза. Пройти тестирование экстерном не удастся.

Стоимость оформления прав на моторное судно стандартным способом предполагает значительные затраты. Она складывается из стоимости оплаты курсов, пересдач, затрат на медицинскую комиссию и государственную пошлину. Если вы считаете, что не хотите переплачивать за формальность, то вам точно стоит обратиться к услугам компании pravakupi.

Купить удостоверение на управление моторным судном — рациональный выбор для ценителей собственного времени

Если вы решили купить права на моторное судно в нашей компании? Тогда вы сделали правильный выбор. Поскольку вы сможете значительно сэкономить свое время, финансы. Мы установили доступные цены на оформление прав на моторное судно. Причем озвучиваем цену в самом начале сотрудничества. Она не изменится в процессе изготовления, вне зависимости от сложностей, которые могут возникнуть.

Заполните заявку на сайте нашей компании и сможете начать законно управлять моторным судном уже через пару дней, не опасаясь морской полиции.