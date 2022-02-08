Конечно, покупка парусного судна в собственное распоряжение — это радостное событие, которое ничто не может омрачить. Но если у вас отсутствуют права на управление парусным судном, то проблем с водной полицией вам не избежать. Это обернется для вас значительным штрафом, поэтому стоит заранее получить удостоверение на управление парусным судном. Сделать это можно, обратившись к услугам компании pravakupi. С нами вы сможете получить желанный документ всего за несколько дней, вам не придется тратить много времени, а также вы сможете значительно сэкономить собственные финансы.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Для чего стоит оформить права на парусное судно?

Чтобы управлять даже небольшим парусным судном, необходимо прежде получить специальный документ. Каждый совершеннолетний гражданин должен получить права на управление парусным судном. В иной ситуации проблем с водной инспекцией не избежать. Управление парусным судном без разрешающего документа расценивается в качестве административного правонарушения, за которое предполагается значительный штраф. Данного не случится в том случае, если вы как можно быстрее займетесь вопросом оформления прав на парусное судно. На сегодняшний день получить данный документ можно одним из двух способов:

Воспользоваться стандартным процессом, который предполагает обращение в ГИМС. Купить права на управление парусным судном в компании pravakupi.

Преимущества покупки прав на управление парусным судном

Компания pravakupi на протяжении длительного времени предоставляет услуги по оформлению законных прав любой категории, на любой вид транспорта, в том числе удостоверение на управление парусным судном. С нашей помощью каждый может получить документ уже спустя несколько дней после обращения. В число основных преимуществ сотрудничества с нашей компанией входит ряд следующих:

Документ будет изготовлен на бланках официального формата, имеет все необходимые водяные знаки и иные средства защиты. Права на парусное судно проходят по базам. Мы изготавливаем права, которые позволят управлять парусным судном в любых водах — ВП, МП, ВВП. Для оформления законного удостоверения на управление парусным судном вам не нужно выходить из дома. Нужно будет внимательно заполнить заявку на сайте нашей компании.

Специалисты нашей компании имеют огромный опыт в оформлении прав на парусное судно. С нашей помощью огромное количество людей смогли сесть за штурвал парусного судна, не опасаясь водной инспекции. Мы возьмем на себя все трудности, связанные с оформлением документа.

Сложности стандартной процедуры получения прав на парусное судно

Тем, кто решит воспользоваться стандартной процедурой оформления прав на парусное судно, стоит приготовиться к большим финансовым и временным затратам. Тем более данный способ не подходит тем, кто уверенно чувствует себя за штурвалом, у кого просто нет времени на формальную процедуру. В подобной ситуации наиболее правильным решением станет покупка прав на парусное судно в нашей компании.

Подумайте сами, стоимость оформления прав через ГИМС достаточно высока. Общая сумма затрат включает в себя оплату обучения, вероятных пересдач, медицинской комиссии, госпошлины и иные непредвидимые расходы.

Также, чтобы оформить права на управление парусным судном, нужно много времени. Даже если вы отлично управляете судном, то экстерном получить права вам не удастся. В любом случае нужно пройти специальные курсы и успешно сдать экзамены. Именно экзаменационная часть становится причиной затруднений в длительном процессе получения прав на парусное судно. Ни одно учебное заведение не сможет сказать вам точно о сроке получения прав. Никто не даст гарантии, что вам удастся сдать экзамен с первого раза. Многие начинают нервничать во время тестирования, из-за чего допускают ошибки. Как видите, затраты стандартного процесса получения прав на парусное судно в итоге получаются значительными в плане времени и финансовых потерь.

Купить права на управление парусным судном недорого и просто

Гораздо проще обратиться к услугам компании pravakupi. Мы изготавливаем права на парусное судно всего за несколько дней. Стоимость оформления документа фиксирована и озвучивается в самом начале сотрудничества. Она останется неизменной, вам не нужно переживать о том, что в процессе изготовления документа что-то повлияет на увеличение цены прав на парусное судно.

Чтобы во время отдыха спокойно наслаждаться прогулкой на парусном судне, обратитесь к услугам нашей компании. У нас получить права на парусное судно может каждый желающий. Опытные специалисты работают даже со сложными случаями и помогут изготовить документ лишенным или иностранным гражданам. Вам нужно просто заполнить форму на сайте нашей компании, мы сами решим все возникшие сложности.

Купить права на парусное судно — это простой способ начать управлять судном на законных основаниях.