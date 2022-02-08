Одно из ярких событий жизни – это, конечно же, покупка собственной яхты. Не хочется ждать ни минуты и сразу сесть за штурвал и начать путешествовать? Это приведет к последствиям, если у вас нет прав на управление яхтой. Повстречав водную полицию, вы получите штраф. Дабы избежать малоприятную процедуру, нужно позаботиться о получении прав на яхту. Но, как правило, получение документа предполагает значительные затраты. Нет на это времени? Компания pravakupi поможет вам. Вы сможете получить желаемый документ в течение нескольких дней без особых усилий и огромных затрат.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Зачем оформлять права на яхту?

Управлять яхтами можно после наступления совершеннолетнего возраста. То есть, любой восемнадцатилетний гражданин может оформить права на управление яхтой. За отсутствие данного документа предусмотрен штраф, сумма которого зависит от сложившихся обстоятельств.

Выходит, чтобы исполнить детскую мечту и стать за штурвал, недостаточно просто приобрести яхту. Нужно оформить права на управление яхтой. Для этого есть два способа — купить права на яхту в компании pravakupi и оформить документ через ГИМС.

Простой способ оформить права на яхту

Купить права на яхту в компании pravakupi — рациональный выход для тех, кто ценит свое время. В число основных причин покупки документа у нас входят:

Необходимо оставить заявку на официальном сайте, прикрепив к ней цифровую копию паспорта и фотографию покупателя. Все остальные трудности специалисты компании возьмут на себя. Нет нужды в прохождении медицинской комиссии. Не нужно проходить обучение. Нет экзаменов, из-за которых вам придется понервничать. Отсутствие рисков, поскольку полная стоимость оплачивается после проверки документа. Документ будет готов через несколько дней.

К каким трудностям стоит быть готовому при стандартной процедуре оформления?

Процесс стандартного оформления намного труднее, чем покупка прав на яхту в нашей компании. Подумайте сами, при оформлении прав через ГИМС вам нужно приготовиться к ряду затруднений:

Необходимо собрать целый пакет документов, внимательно заполнить заявление. Обязательное прохождение медицинской комиссии. Прохождение обучения перед подачей документов. После прохождения обучения необходимо успешно сдать экзамен, если это не получится с первого раза, то придется заплатить за пересдачу. Оплата госпошлины. Если же все-таки удается сдать экзамен, то для получения прав потребуется подождать какое-то время, так как документы изготавливаются не сразу.

Недорогие права на яхту

Стандартное обучение, как правило, приводят к большим потерям:

Нужно найти хорошее учебное заведение, где есть подходящая программа, так как не везде такое встречается. Траты на проезд в соседний город, что тоже не редкость. Проблемы с экзаменом, не всегда удается сдать обе части с первого раза. На теоретическую и практическую часть занятий придется потратить от месяца до полугода; Необходимо пожертвовать как временем, так и планами.

Стресс, финансовые затраты и трата своего времени – это то, с чем придется столкнуться при получении нужного документа в ГИМС. К этому можно добавить оплату за пересдачу экзаменов. Сколько же выйдет покупка прав на яхту в компании pravakupi? Отметим, что стоимость различна в каждой ситуации, но в любом случае она доступна каждому. С нами вам не придется тратить свое время на формальности.

Почему стоит выбрать нас для покупки удостоверения на яхту?

У компании pravakupi множество достоинств, об этом свидетельствует огромное количество положительных отзывов. С ними вы можете ознакомиться прямо на сайте компании. Мы изготавливаем законные права на яхту, которые числятся в базах. Права действуют во всех водах – ВП, МП, ВВП.

Как получить права на яхту?

Теплое время года станет для вас приятным времяпрепровождением, когда имеется собственная яхта. Но без прав на управление яхтой вам не удастся насладиться морской атмосферой. Если не позаботились заранее об оформлении документа, а сейчас не терпится сесть за управление яхтой, тогда самым лучшим решением станет покупка прав на яхту в нашей компании. Все, что от вас требуется, это заполнить заявку на нашем сайте. Все трудности мы берем на себя. С нами вы уже через несколько дней сможете сесть законно за штурвал яхты.