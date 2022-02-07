Автомобиль для достаточно большого количества людей выступают не только в качестве средства передвижения, комфорта, но и возможности для заработка. Когда по тем или иным причинам человек лишается возможности законно садиться за руль транспортного средства, то это может стать причиной больших неудач. Человек может лишиться средств к существованию. Если вы столкнулись с неприятностью и были лишены прав на управление автомобилем, то существует отличный вариант, а именно купить белорусское водительское удостоверение.

Наша компания pravakupi готова изготовить права республики Беларусь всего за несколько дней. Мы работаем на рынке на протяжении длительного времени, имеем опыт оформления прав любой категории.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Для чего стоит купить белорусские права?

Белорусские водительские права — документ, благодаря которому можно ездить по дорогам России и не бояться никаких проверок со стороны надзорных структур. Это объясняется тем, что такие права невозможно пробить по базам. Если вы были лишены прав на управление транспортным средством, тогда вновь стать полноправным участником дорожного движения можно, купив права республики Беларусь. С такими правами вы избавитесь от необходимости в длительной процедуре ожидания срока лишения. Просто обратившись к услугам компании pravakupi, вы сможете вновь сесть за руль автомобиля, нужно просто подождать несколько дней.

Где можно ездить с правами белорусского образца?

В нашей компании вы можете получить белорусские права, даже если были лишены водительского удостоверения. Данными правами можно пользоваться:

на всей территории нашей страны;

в Беларуси;

в других странах.

В нашей компании pravakupi вы можете купить белорусские права, благодаря которым сможете законно передвигаться по Москве и всей территории России. При остановках на дороге у инспекторов не будет никаких вопросов. Они просто не смогут пробить данный документ по базе. Никто даже не узнает о том, что ранее вы были лишены водительских прав.

Преимущества покупки прав белорусского образца в нашей компании

Если вы были лишены прав на управление автомобилем, то лучшим решением станет покупка белорусских прав. Перед каждым, кто к нам обратился, открывается ряд следующих преимуществ:

Вам не нужно ждать времени, пока завершится срок лишения. Мы изготавливаем права всего за несколько дней. Окончательная стоимость ниже, чем оплата штрафов, пеней, госпошлин, которые предусмотрены в стандартной процедуре. Наша компания изготавливает белорусские права высокого качества. Мы применяем оригинальные бланки со всеми необходимыми степенями защиты. Вы можете заказать права удаленно. Вам не придется сдавать экзамены, собирать документы.

Компания pravakupi на протяжении длительного времени предоставляет услуги по законному оформлению прав любой категории. Мы помогаем водителям, которые были лишены прав, вновь сесть за руль автомобиля, не опасаясь проверок. Мы не задаем лишних вопросов, а просто оформляем права каждому, кто к нам обратился.

Сложности стандартного оформления прав после лишения

Оформить белорусские права лишенному — наиболее оптимальное и верное решение, если вы были лишены из-за:

создание аварийной ситуации, выехав на встречку;

уехали с места ДТП;

управляли автомобилем в состояние опьянения или отказались от мед. освидетельствования;

проехали на красный свет светофора;

допустили повторное превышение скоростного режима.

Все ранее указанные ситуации приведут к лишению прав. А вот их восстановить будет достаточно проблематично. Нужно собрать целый пакет документов, пройти медкомиссию, подтвердить знания ПДД. А главное нужно ждать пока пройдет время лишения. Поверьте, стандартная процедура потребует не только много времени, но и значительных затрат. Кроме того, учитывая статистические данные, почти половине водителей не выдают права после лишения. Для чего вам тратить свое время и нервы? Вы можете просто обратиться к услугам нашей компании. Всем лишенным водителям мы предлагаем отличный вариант — оформить белорусские права.

Купить права белорусского образца — отличный выход для тех водителей, которые были лишены водительского удостоверения. С нами вы сможете забыть обо всех малоприятных моментов. Вам не нужно будет проходить тестирование, а главное не придется ждать. Мы берем на себя все трудности, связанные с оформлением законного водительского удостоверения республики Беларусь. Сегодня заполнив заявку на сайте нашей компании, вы сможете вернуться к управлению автомобилем уже через несколько дней.