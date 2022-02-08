Стандартный процесс оформления водительского удостоверения представляет собой длительную и дорогостоящую процедуру. Многие водители понимают, что у них банально нет времени на получение прав по привычной схеме, из-за чего отдают предпочтение их покупке. Но даже если вы решите купить права, стоит понимать, что к этому вопросу стоит подходить ответственно и обращаться не в первую компанию. Очень распространены ситуации, когда оформить левые права предлагают такие компании, репутация которых не особо внушает доверия. Если вас с таким документом остановят сотрудники дорожной полиции, то последствия могут быть самыми печальными — внушительный штраф вы точно получите.

Достаточно большое количество автолюбителей, узнав о том, сколько стоят липовые права, не задумываясь принимают решение об их покупке. Но потом жалеют, поскольку просто обратились не к тем. Компания pravakupi на протяжении длительного времени существует на рынке и имеет безупречную репутацию. Вы ничем не рискуете, обращаясь к нашим услугам. Мы изготавливаем водительские удостоверения любой категории, на любой вид транспорта, которые не вызовут вопросов у правоохранительных структур.

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прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

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Какие последствия ждут водителей при покупке левых прав?

Оформление липовых прав — достаточно соблазнительная возможность для многих автовладельцев, что объясняется их стоимостью. Но за подобное отвечать придется не только компании, которая занимается изготовлением.

На уровне законов нашей страны предполагается ответственность даже за покупку и использование левых прав. Покупка липовых прав на управление транспортным средством представляет собой умысел, ответственность за него начинается с 16 лет. В число основных мер наказания, которые предусмотрены за использование поддельных водительских удостоверений, включаются следующие:

лишение свободы на срок до 2-х лет;

штраф, размером до 80 000 руб.;

принудительные работы.

Помимо прочего, управление автомобилем с левыми правами приравнивается к управлению авто вообще без прав. Это также достаточно значительное нарушение. Размер наказания в этом случае исходит от обстоятельств такого правонарушения и может включать в себя не только значительный штраф, но и арест.

Многие недобросовестные компании в своих рекламных объявлениях пишут о том, что документ будет проведен по базам ГИБДД. Но далеко не все сдерживают свои обещания. Когда же факт о незаконном управлении автомобилем вскрывается, то это становится причиной отрицательных последствий для владельца.

На что следует обратить внимание, чтобы распознать мошенников?

Если вы решили купить права, тогда стоит подойти к данному вопросу ответственно. Существует достаточно большое количество сайтов-мошенников, которые можно распознать следующим образом:

Недавно созданные сайты, которые не работают на одном домене длительное время. Нет обратной связи, то есть всё сотрудничество происходит удаленно, вы не можете получить консультацию, либо позвонить менеджеру. Вас должен насторожить факт отсутствия отзывов. Компания использует неоригинальные бланки, на которых отсутствуют уровни защиты. В некоторых ситуациях левые права содержат данные клиента, но в базе они числятся по данным иного водителя.

Как не попасться на уловки мошенников и не купить левые права?

Если вы ищете надежную компанию, которая изготовит для вас законное водительское удостоверение, то данной компанией является pravakupi. Мы не предлагаем вам изготовить левое водительское удостоверение, а оформляем только документы высокого качества, которые есть в базах.

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