Никто не застрахован от лишения прав в один момент. Даже самые опытные водители, которые уверенно чувствуют себя за рулем, пытаются соблюдать правила дорожного движения, могут в один момент лишиться прав. Но это не говорит о том, что сесть за руль автомобиля, вы больше не сможете. Можно просто обратиться к услугам компании pravakupi и вернуться к управлению машиной уже через несколько дней.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Почему может потребоваться покупка зеркальных прав?

Зеркальные права — точная копия документа, который существует в базе ГИБДД. Зеркальные права — такие права, на которых будет ваше фото, а данные иного человека, который подтвердил свои знания и навыки управлять авто, у которого есть право на управление транспортом нужной категории.

Зеркальные права пользуются популярностью тогда, когда человек был лишен водительского удостоверения, из-за несоблюдения требований ПДД. В такой ситуации купить зеркальные права будет правильным решением. Также, зеркальные водительские удостоверения станут отличным решением, если:

Когда просто не хватает свободного времени на стандартную процедуру получения прав. Вы понимаете, что использовать привычную схему оформления прав вам не по карману, но права нужны. Вы умеете управлять автомобилем, возможно даже имеете права, но не желаете указывать свои данные, поэтому вам нужно оформить зеркальные водительские права, в которых будут указаны чужие сведения.

В нашей компании вы сможете купить зеркальные права отличного качества. После оформления заявки вы сможете через несколько дней сесть за руль автомобиля.

Преимущества покупки зеркальных прав в нашей компании

Покупка зеркальных прав в нашей компании — выбор, который позволит значительно сэкономить ваше время и деньги. Мы работаем на рынке длительное время. В число основных преимуществ сотрудничества с нами включаются следующие:

Отличная репутация компании, которая подтверждается многочисленными положительными отзывами. Изготавливаем зеркальные законные права на специальных бланках. Ни у кого не возникнут вопросы о том, как были получены ваши водительские права. Мы берем на себя все обязанности по оформлению зеркальных прав, вам не нужно будет обращаться в иные инстанции. Необходим минимальный пакет документации, готовы выдать вам права за несколько дней. Полная стоимость оплачивается лишь после проверки прав. Отправляем по почте и в заранее обговоренное время.

Купить права в компании pravakupi — наиболее правильное решение для тех, кто не хочет тратить собственное время. Мы изготовим для вас законные водительские права, зеркальные права, права на любой вид транспорта быстро и по низкой стоимости.

Сложности стандартной процедуры восстановления прав

Когда человек лишается прав на управление автомобилем вне зависимости от причин, то быстро вернуть права не удастся. Стандартный способ восстановления прав предполагает обязательную процедуру сдачи теории и практики на знание ПДД, прохождение медкомиссии. Но на выполнение данных задач очень часто просто нет времени. Дело в том, что нужно обязательно дождаться срока окончания лишения, а в это время вы просто не сможете управлять транспортным средством на законных основаниях. Чтобы не терять время, вам стоит просто купить зеркальные права в нашей компании.

Зеркальные права каждому

Компания pravakupi легко найдет выход из любой даже самой сложной ситуации. У нас получить зеркальные права на управление автомобилем может каждый желающий. Мы готовы всего за несколько дней изготовить права водителям, которые были лишены водительского удостоверения за нарушение требований ПДД, либо по иным причинам. Нам не важно то, почему вам необходимо изготовить зеркальные права. Мы просто изготавливаем, не задавая лишних вопросов.

Мы готовы легко найти выход из любой даже очень сложной ситуации. Просто заполнив заявку, вы сможете вернуть себе статус водителя через несколько дней. Причем после покупки зеркальных прав, вам не нужно будет думать о возможных проблемах на дороге. Документ будет отвечать требованиям, он не вызовет подозрений у инспекторов. Наши сотрудники выберут человека-донора так, чтобы при вероятной проверке у нашего клиента не возникло никаких неприятностей. Если вы пожелаете, то мы подберем донора таким образом, чтобы фамилия и имя были похожи на ваши. Фотография в базе будет отсутствовать, из-за чего вам не нужно переживать о возможных вопросах в процессе проверок.

Перед изготовлением зеркальных прав, у вас будет возможность познакомиться с выбранным донором. После согласования донора, мы оформим для вас документ. Просто оставьте заявку на сайте нашей компании — мы поможем вам разрешить вашу проблему, изготовив для вас зеркальные права, которые будут отвечать всем требованиям.