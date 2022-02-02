Права на буровую машину можно получить только тем водителям, которые прошли обучение и сдали экзамен в Гостехнадзоре — так было раньше. Сегодня вы можете обратиться к услугам компании pravakupi и получить права на управление буровой машиной всего за несколько дней, избежав долгого и бюрократического процесса оформления документа.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

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Для чего нужны права на буровую машину?

Сегодня специальность бурильщика достаточно востребована на рынке труда. Но допуск к буровой машине есть только у тех, кто получил прав на управление спецтехникой. Такие права оформляются не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре, и предполагают длительный и дорогостоящий процесс обучения. Ни один работодатель не возьмет на себя ответственность и не допустит вас к управлению техникой без разрешающего документа.

Буровые машины — разновидность техники тракторного назначения. Получить права на управлении ими может только тот кандидат, который отвечает ряду критериев:

не младше 18 лет;

состояние здоровья позволяет управлять спецтехникой.

Сегодня получить права на управление буровой машиной водители могут, воспользовавшись одним из двух способов:

Стандартный способ. Предполагается получение прав через Гостехнадзор. Потребуется пройти обучение, сдать экзамены, принести медицинскую справку. Облегченный способ. Обратиться к услугам компании pravakupi. Мы изготовим законные права на буровую машину. От вас при этом требуются минимальные вложения.

Как купить права на буровую машину?

Чтобы купить права на управление буровой машиной и получить высокооплачиваемую должность, а не тратить свое время на длительное обучение, обратитесь к услугам компании pravakupi. Мы готовы изготовить для вас права любой категории, которые будут идентичны тем, которые получают водители при стандартном обращении к Гостехнадзору. Наше предложение подойдет для тех водителей, которые отлично справляются с управлением спецтехники и не желают тратить свое время на бюрократическую схему. В число основных преимуществ сотрудничества с нами входят следующие:

Не нужно проходить длительный процесс обучения. Не нужно менять свои планы, отказываться от высокооплачиваемой работы. Не нужно бегать по инстанциям и собирать справки. Не нужно даже выходить из дома, поскольку заявку можно подать удаленно, просто приложив копии документов.

Как самостоятельно оформить права на управление буровой машиной?

Для тех водителей, которые выбрали вариант стандартного оформления прав, стоит быть готовыми к прохождению ряда обязательных этапов:

Прохождение медкомиссии. Длительный и дорогостоящий процесс обучения. Курсы вам придется посещать в любом случае, из-за чего на основной работе могут начаться проблемы. Не каждый работодатель согласится с тем, чтобы его сотрудник уходил с работы в разгар рабочего дня. Сдача экзаменов на теоретические и практические навыки вождения. Сбор документов для предоставления их в Гостехнадзор.

Только после успешного прохождения всех этих этапов, вы сможете получить права на управление буровой машиной. Но далеко не у каждого есть время и финансы. Когда желанная должность вакантна, то будет просто нецелесообразно лишаться её, из-за обычной формальности. Обратитесь к услугам компании pravakupi. У нас вы можете получить законные права на управление буровой машиной всего через несколько дней после отправления заявки.

Права на буровую машину официально

Специалисты нашей компании изготавливают законные водительские права разных категорий, в число которых входят права на управление буровой машиной. С нами процесс получения прав не займет много времени, сил и нервов. Но главное преимущество заключается в том, что у нас вы сможете купить официальные права на буровую машину. На документе будут иметься все необходимые водяные знаки, они числятся в базе. Вам не нужно переживать о том, что после первой же проверки кто-то узнает о способе получения прав. Документ полностью легален и идентичен тому, который вы сможете получить, если обратитесь к стандартной схеме оформления прав на буровую машину через Гостехнадзор.

Права на буровую машину, не выходя из дома

Благодаря услугам компании pravakupi, каждый водитель может получить законный документ на управление спецтехникой. Для этого вам даже не потребуется покидать пределы своей квартиры, дома. Просто внимательно заполните заявку на сайте нашей компании. Сотрудники сразу же примутся за решение вашего вопроса. Документ можно будет получить на почте уже через несколько дней.

Купить права на управление буровой машиной — выбор тех, кто ценит свое время.