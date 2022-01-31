Не у каждого водителя есть время и желание получать права по стандартной схеме. Дело в том, что при обычном формате получения прав от вас требуется немалая выдержка и желание, так как оформление прав на квадроцикл может занять несколько месяцев. Но существует отличная альтернатива — обратитесь к услугам компании pravakupi. Наши сотрудники возьмут на себя все трудности, которые могут возникнуть при оформлении прав на управление квадроциклом. Готовый и законный документ вы сможете получить всего через несколько дней после оставления заявки.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Почему стоит оформить права на квадроцикл?

Сегодня квадроциклы пользуются популярностью, и она день ото дня только увеличивается. На самом деле, это очень интересно покорять бездорожье, открывать новые вершины, получать заряд веселья и драйва. Все это возможно на одном квадроцикле. С таким типом транспорта вы точно не соскучитесь.

Покупка квадроцикла, это только начало. Даже если продвинутая техника уже стоит в вашем гараже, то без разрешающего документа на управление, садиться за руль запрещено. Если сотрудники дорожной полиции остановят вас без прав на управление квадроциклом, то это грозит значительным штрафом или конфискацией ТС. Забрать квадроцикл со штрафстоянки может только тот человек, у которого уже есть права специальной категории.

В соответствии с настоящими законами нашей страны, для законного вождения транспортом, необходимо оформить права на управление квадроциклом. Квадроцикл приравнивается к тракторной технике, поэтому для законного управления авто, потребуется открыть удостоверение тракториста-машиниста. Сегодня получения документа возможно одним из двух способов:

Длительный процесс обучения, обращения в Гостехнадзор.

Обращение к услугам нашей компании. Документ будет у вас уже спустя несколько дней.

Купить права на квадроцикл — преимущества процедуры

Права на квадроцикл — обязательный документ, при отсутствии которого вам запрещено управлять квадроциклом. Оформить права на квадроцикл в компании pravakupi намного проще, чем вам кажется. Мы изготавливаем документ всего лишь за несколько дней. В число основных преимуществ сотрудничества с нами входят следующие:

Вам не нужно проходить длительный процесс обучения, сдавать экзамены. Права изготавливаются на официальном бланке, на них есть водяные знаки, они числятся в базе. Все трудности, которые могут возникнуть при оформлении, мы берем на себя. Стоимость оформления прав озвучивается в самом начале, она не изменится в процессе изготовления.

С нашими услугами вы сможете получить законные права на управление квадроциклом всего за несколько дней. Вы значительно экономите свое время, деньги, нервы. Мы избавляем вас от необходимости сдавать экзамен, который очень часто и становится причиной основных трудностей. Ни одна автошкола не дает гарантии того, что после обучения вы сможете 100% получить права. Учитывая тот факт, что сегодня процесс обучения, это обычная формальность, то вам придется заплатить не за знания, а за формальную процедуру. Причем стоимость при стандартном процессе получения прав на квадроцикл достигает несколько десятков тысяч.

Трудности оформления прав на квадроцикл через Гостехнадзор

Покупки квадроцикла недостаточно для того, чтобы сесть за руль транспортного средства. Даже если вы уверенный водитель, то выбрав стандартную процедуру вам все равно придется пройти обучение и сдать экзамены. Получение прав на квадроцикл через Гостехнадзор предполагает следующие трудности:

нужно пройти теоретическое и практическое обучение;

в основном даже опытным водителям не удается сдать экзамены с первого раза, а за пересдачу придется заплатить;

нужно будет обязательно посещать занятия;

необходимо внести корректировки в свой привычный график.

Опыт вождения, знание ПДД не избавит вас от необходимости проходить обучение. Вы не сможете сдать экзамен экстерном, либо просто оплатить государственную пошлину. Но если вы уверены в собственных силах, тогда для чего учиться? Неужели вы хотите тратить свое время на формальность? Намного легче обратиться к услугам компании pravakupi и получить законные права на квадроцикл уже через несколько дней.

Права на квадроцикл доступные для каждого

Наша компания работает уже долгое время. За время своей работы мы сталкивались с различными сложностями при оформлении прав разной категории. Теперь имеем определенные навыки и знания, благодаря которым с легкостью решаем трудности проблемных клиентов. В их число входят лишенные водители и иностранные граждане. К каждому клиенту мы используем собственный подход и для каждого найдем наиболее оптимальное решение.

Купить права на управление квадроциклом — легкий способ получения желанного удостоверения. Благодаря нам после того, как вы оставите заявку на сайте компании, вы сможете сесть за руль уже через несколько дней.