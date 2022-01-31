Не всегда у тех, кто хочет оформить права на управление вездеходом банально есть время на обучение. Работа, учеба не позволяют посещать курсы? Стоимость оформления документа вам кажется слишком высокой, и вы решили отказаться от его получения? Не спешите расстраиваться. Обратитесь к услугам компании pravakupi. Наша компания специализируется на изготовление водительских прав любой категории, в их число входят права на вездеход. Стоимость такого документа будет намного меньше, чем при стандартном варианте оформления, а права изготавливаются всего за несколько дней.

Условия приобретения прав Цена

прав 18 000₽ Срок

оформления До 3-х суток Размер

предоплаты Всего 1 000₽ Для

заказа Фото, паспорт, предоплата

Для чего нужны права на вездеход?

Вездеходы — самоходные наземные ТС, которые могут с легкостью ездить по любому бездорожью. За последние годы отмечается стремительное увеличение популярности авто. Мало просто купить вездеход, чтобы насладиться драйвом и свободой. Для управления данным видом транспорта законно, необходимо прежде получить права на вездехо. Отметим, что требуется открытие нескольких категорий, а документ должен отвечать виду транспортного средства, на котором вы собрались покорять горы, грунт, болотистые трассы.

Учитывая законы нашей страны, сесть за руль вездехода можно с 16-ти лет. Но в данном случае все зависит от вида конкретного автомобиля. Когда в планах управление более массивным автомобилем, к примеру, снего-болтоход, тогда получить права на управление вездеходом можно будет только после 19 лет. Те же правила действуют для водителей, которые желают управлять вездеходом и зарабатывать, то есть конструкция которых позволяет перевозить пассажиров, тогда получить права на управление вездеходом можно только по достижению 22- лет.

Управление вездеходом без прав может привести к печальным последствиям. При первой же остановке сотрудниками ДПС вы очень рискуете лишиться даже собственного автомобиля. Поскольку, наказание предполагает не только оплату внушительного штрафа, но и вариант отправления авто на штрафстоянку. Забрать авто без прав на вездеход со штрафстоянки не удастся.

Оформить права на вездеход можно одним из двух способов:

Обратиться в Гостехнадзор. Придется пройти долгие и дорогие курсы, медицинское освидетельствование и успешно сдать экзамены. Купить права на вездеход в нашей компании. Для этого вам не нужно ничего делать. Все трудности, связанные с оформлением прав, компания pravakupi возьмет на себя.

Купить права на вездеход — какие преимущества открываются перед водителями?

Вариант покупки прав на вездеход в компании pravakupi отлично подойдет для тех водителей, которые ценят собственное время и не желают проходить длительные и дорогостоящие курсы. Мы помогаем нашим клиентам получить желаемые документы уже на протяжении нескольких лет. Поэтому имеем определенный опыт в разрешение любых, даже сложных ситуаций. После обращения к услугам нашей компании перед вами открываются следующие преимущества:

Права изготавливаются за несколько дней. Окончательная стоимость покупки документа намного ниже, чем при оформлении стандартным способом. Все переговоры проходят удаленно, вам даже не нужно выходить из дома. Оставив заявку на сайте нашей компании, вы получите готовый документ на почте. Права на вездеход изготавливаются на официальных бланках, они проходят все процедуры проверки надзорных органов и числятся в базе. Не нужно подтверждающих справок о прохождение медицинской комиссии и сдачи экзаменов.

Согласитесь, очень удобно просто оставив заявку на сайте компании, получить законные права на вездеход, не тратив свое время и нервы.

Сложности самостоятельного оформления прав на вездеход

Управлять вездеходом законно можно только после получения специальных прав на управление данным видом транспортного средства. Для этого водителям стоит пройти ряд этапов:

Пройти медицинское освидетельствование у ряда медицинских специалистов. Отучится в автошколе на необходимую категорию. Сдать теорию и практику, что для многих становится настоящим испытанием. Оплатить госпошлину. Собрать пакет документов для предоставления в Гостехнадзор.

На обучение в автошколе стандартный процесс получения прав на вездеход не заканчивается. От вас требуется время, нервы и значительные финансовые вложения и лишь тогда, вам удастся получить права на вездеход и сесть за руль транспортного средства.

Купить права на вездеход — минимальные вложения, максимальное удобство

Те водители, которые ценят собственное время и не хотят значительно тратиться, при покупке прав на вездеход обращаются к услугам компании pravakupi. Наша компания готова изготовить законные права на управление вездеходом всего за несколько дней. Мы не требуем от вас справок об обучение, сдаче экзаменов, все трудности по оформлению готовы взять на себя.

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